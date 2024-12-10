Ankara'nın Güdül ilçesinde Kirmir Çayı geçişinde köprü inşasına devam ediliyor.
Güdül Belediyesinden yapılan açıklamada, Meyvebükü Mahallesi'nin Kirmir Çayı geçişinde ekonomik ömrünü tamamlamış köprünün bulunduğu alanda yeni köprü inşasına bir süre önce başlandığı belirtildi.
Kent ulaşımında konfor ve güveni sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay'ın da ilçede altyapı çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Güdül'de Yeni Köprü İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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