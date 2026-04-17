Gülistan Doku Dosyasında Kamu Vicdanı Yaralı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Özdağ, kaybolan Gülistan Doku dosyasının aydınlatılmamasının toplumda derin yaralar açtığını belirtti.

(ANKARA)-Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gülistan Doku dosyasına ilişkin,Bu millet, devletin 'şefkatli' ve 'adil' eli olması gereken "vali"ye güvenemeyecekse kime güvenecektir? Aradan geçen uzun yıllara rağmen dosyanın aydınlatılamamış olması, kamu vicdanında derin bir yara açmıştır."dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili  ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, kayboluşunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen akıbeti hala aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasına ilişkin bir açıklamada bulundu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin en önemli temsilcilerinden biri olan valilik makamına duyulan güven üzerinden eleştiriler yöneltti.

Özdağ açıklamasında, "Bu millet, devletin 'şefkatli' ve 'adil' eli olması gereken 'vali'ye güvenemeyecekse kime güvenecektir?" ifadelerini kullanarak sürecin kamu vicdanında yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti.

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolduğunu hatırlatan Özdağ, geçen uzun zamana rağmen dosyanın hala çözülememiş olmasının toplumda derin bir yara açtığını vurguladı. Doku için Allah'tan rahmet dileyen Özdağ, olayın aydınlatılması gerektiğini yineledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmasını önemli bir gelişme olarak değerlendiren Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Ucu nereye giderse gitsin araştırılacak" yönündeki açıklamasının da umut verici olduğunu ifade etti.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarının mevcut tutumunu takdir ettiğini belirten Özdağ, önceki dönemlere yönelik ise eleştirilerde bulundu. "Ancak şu sorunun da açıkça sorulması gerekir! Önceki Adalet ve İçişleri Bakanları bu olayın üzerine neden kararlılıkla gitmemiştir?" sözleriyle geçmişteki ihmallere işaret etti.

Ailenin verdiği mücadelenin önemine de değinen Özdağ, sürecin sahipsiz kalması halinde Gülistan Doku'nun akıbetinin karanlıkta kalabileceği uyarısında bulundu. Açıklamasını, "Adalet, gecikmeden ve eksiksiz tecelli etmelidir." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 23:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Dosyasında Kamu Vicdanı Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.