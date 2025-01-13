Gülizar Biçer Karaca'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı: "Övünç Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi Çıkartılsın" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı: "Övünç Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi Çıkartılsın"

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TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Kıbrıs’ta şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere övünç madalyası verilmesi için kanun teklifi çıkartılsın ve bugün burada yaşayan 23 bin gazimiz, bu haklı onur ile o madalyaları göğüslerinde taşısınlar" dedi.

13.01.2025 18:24
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(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, " Kıbrıs'ta şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere övünç madalyası verilmesi için kanun teklifi çıkartılsın ve bugün burada yaşayan 23 bin gazimiz, bu haklı onur ile o madalyaları göğüslerinde taşısınlar" dedi.

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi'ni ziyaret etti.

Taleplerini iktidara ulaştırmak adına şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Biçer Karaca, Türkiye'deki 23 bin Kıbrıs gazisinin iktidardan istediklerini şöyle aktardı:

"Onların talebi, bugün aramızda bulunmayan gazilerin yakınlarını da kapsayacak şekilde KKTC'nin kuruluşunda büyük bir emeği olan, can veren, kan döken gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları istiyor ki Türkiye Cumhuriye Devleti onlara övünç madalyası versin. Bu övünç madalyasının onlar için manevi değeri çok yüksek ve kendilerinden sonra torunlarına bırakacakları en büyük emanet ve onur mirası olacaktır. Bir an önce Kıbrıs'ta şehit düşenlerin yakınlarına, gazilere ve aramızda bugün bulunmayan gazilerimizin yakınlarını da kapsayacak şekilde övünç madalyası verilmesi için kanun teklifi çıkartılsın ve bugün burada yaşayan 23 bin gazimiz, bu haklı onur ile o madalyaları göğüslerinde taşısınlar ve kendilerinden sonra torunlarına bırakacakları en büyük onur madalyası olarak taşısınlar istiyoruz. Kanun teklifi vereceğiz ve TBMM'deki 600 milletvekilinin Kıbrıs gazilerimize borcudur."

Gülizar Biçer Karaca\'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı: "Övünç Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi Çıkartılsın"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı: 'Övünç Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi Çıkartılsın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı: "Övünç Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi Çıkartılsın" - Son Dakika
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