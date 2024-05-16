Gültan Kışanak Kobani davası kapsamında tahliye edildi - Son Dakika
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Gültan Kışanak Kobani davası kapsamında tahliye edildi

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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Kobani davasında verilen tahliye kararının ardından 7,5 yıldır tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Kışanak hakkında 'devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması' suçundan beraatine karar verilmişti.

16.05.2024 22:04  Güncelleme: 00:24
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(ANKARA) - Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Kobani davasında verilen tahliye kararının ardından 7,5 yıldır tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kobani davası kapsamında 7,5 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün verilen tahliye kararının ardından Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kışanak hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraatine karar verilmişti. Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 8 yıl hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası verilmişti. Kışanak mahkemenin kararının ardından, tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak tahlliye edildi. Kışanak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Gültan Kışanak Kobani davası kapsamında tahliye edildi
Kaynak: ANKA

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