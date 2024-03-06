Gümüşhacıköy Kaymakamı Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, jandarma tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetledi. Kaymakam Büyükkaymakcı, İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamaların önemini vurgulayan Büyükkaymakcı, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

06.03.2024 15:26  Güncelleme: 15:26
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, ilçe genelinde jandarma tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetledi.

Kaymakam Büyükkaymakcı, jandarma ekipleri ile birlikte İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükkaymakcı, trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamaların önemini vurguladı.

Büyükkaymakcı, denetlemeler sırasında sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Kaymakamı Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi - Son Dakika

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