Gümüşhane\'de Domuz ve Ayıların Zararlarına Karşı Tedbirler Alınması İstendi

Güncel

Gümüşhane'de yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sayıları her geçen yıl artan domuz ve ayıların insanlara, evcil hayvanlara ve tarım arazilerine zarar verdiği için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıs'tan bu yana 7 bin 186 başvuru yapıldı.

Başvurular arasında ilginç talepler de yer alıyor. Gümüşhane'de yaşayan Mehmet Aslan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sayıları her geçen yıl artan domuz ve ayıların kısıtlı imkanlarla tarımsal faaliyette bulunan köylülerin tarım arazilerine ve ürünlerine zarar verdiğini; ayrıca son zamanlarda insanlara ve evcil hayvanlara yönelik ayı saldırılarında artış yaşandığını belirterek bölgede artan domuz ve ayı popülasyonuna karşı gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, taleple ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden bilgi istedi. Mehmet Aslan'ın başvurusunu inceleyen genel müdürlük, Doğu Karadeniz'deki illerde son 5 yıla ait yaban hayatı envanter çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan bölgede, 8 bin 41 çengel boynuzlu dağ keçisi, 4 bin 212 karaca, 14 bin 994 yaban keçisi bulunduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'daki il müdürlüklerince yaban domuzuna yönelik envanter çalışması yapılmadığı, Gümüşhane'deki envanter çalışmasında ise yaban domuzu ve ayı popülasyonunun normal seviyede olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kara Avcılığı Kanunu'na göre oluşturulan Merkez Av Komisyonu, yaban domuzu avı ve mücadele amaçlı sürek avı esas ve usulleri hakkında kararlar almaktadır. Merkez Av Komisyonu kararlarına göre avlanma hakkı elde eden avcılara av döneminin başladığı ağustos ayının ikinci haftasından avın kapatıldığı şubat ayı sonuna kadar çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatiller ile yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilmektedir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasak iken yaban domuzunda avlaklarda sınırsız kota verilmektedir. Av turizmi kapsamında yaban domuzu avı da yapılmaktadır."

"Yaban hayvanlarını elle beslemeyin" uyarısı

Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda mücadele amaçlı sürek avı yapıldığı belirtilen açıklamada, "2023 yılı sonu verilerine göre ülke genelinde 339 mücadele amaçlı sürek avı yapılarak 2 bin 408 yaban domuzu vurulmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaban domuzunun tarım arazilerine zarar verdiğine ilişkin iki başvuru yapılmış, ilgili başvuruya istinaden iki kere mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı yapılarak 5 adet yaban domuzu avlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tarım arazilerinde oluşabilecek zararların önlenmesine yönelik elektroşoklu dikensiz tel çit sistemlerinin kullanılmasının teşvik edildiği ve bu konuda vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme yapıldığı dile getirilen açıklamada, bahçe ve tarlaların, genel olarak ormanlık ve kırsal alanlara yakın konumda bulunan Gümüşhane'deki tarla ve bahçelerin uygun yöntemlerle çevrilmeleri, ürünlerinde meydana gelecek yaban hayvanı zararları için TARSİM sigortası yaptırılması ve yaban hayvanlarına karşı çoban köpeği, korkutucu ses gibi yöntemlerle tedbir alınması tavsiye edildi.

Son yıllarda vatandaşlar tarafından yaban hayvanlarının elle beslenilmesi gibi durumların, yaban hayvanlarının insanlara karşı korkusunu azalttığına ve vatandaşların yaşam alanlarına ve bahçelerine yaklaşmalarına sebep olduğuna işaret eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hiçbir şekilde yaban hayvanlarının elle beslenmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Yerleşim alanına sürekli inen ayıların izlendiğini aktaran genel müdürlük, özellikle il ve ilçe merkezine inip mahalleler arasında gezinerek potansiyel tehlike arz eden ayıların tespit edilmesi durumunda, ilgili yönetmelikler kapsamında gerekli müdahalelerin yapılarak ayıların alandan çıkarıldığını kaydetti.