Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, babalarının iş yerini tekrar açmak istiyor - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, babalarının iş yerini tekrar açmak istiyor

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, babalarının iş yerini tekrar açmak istiyor

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarım Programında öğrenim gören Mehtap ve Rabia Maysan kardeşler, babalarının trafik kazası geçirmesi sonrası kapanan mobilya imalathanesini tekrar faaliyete geçirmek istiyor. Mehtap ve Rabia, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra babalarının atıl durumdaki iş yerini yeniden açmayı hedefliyor. Babalarının trafik kazası sonrasında iş yerinin kapanmasının ardından, tasarladıkları ürünlerin babaları tarafından üretilmesini isteyen kardeşler, babalarının mesleğini birlikte devam ettirmek istiyor.

29.05.2024 11:51
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Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarım Programında öğrenim gören Mehtap ve Rabia Maysan kardeşler, babalarının trafik kazası geçirmesi sonrası kapanan mobilya imalathanesini tekrar faaliyete geçirmek istiyor.

Üniversite eğitimi için Kayseri'den Gümüşhane'ye gelen Mehtap ve Rabia Maysan kardeşler, lisede aldıkları iç mekan tasarım eğitimine üniversitede devam ediyor.

Okul dışında da birbirine destek olan iki kardeş, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra babalarının atıl durumdaki iş yerini tekrar faaliyete geçirmek istiyor.

İkinci sınıf öğrencisi Mehtap Maysan, AA muhabirine, kız kardeşi Rabia ile hiç ayrılmadıklarını söyledi.

Maysan, iki yıl önce iç mekan tasarım bölümü kazandığını belirterek, "Benden sonra kız kardeşim de aynı bölümü kazandı. Lisede de aynı bölümü okuduk. Kardeşimin daha çok ilgisi vardı. Genelde ayrılamıyoruz. İlkokul, ortaokulu beraber okuduk. Şimdi de üniversiteyi beraber okuyoruz." dedi.

Babaları Mustafa Maysan'ın 2020 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle mobilya üretim işletmelerinin kapandığını belirten Maysan, "Şu anda iş yerimiz kapalı. Bölümümüzü bitirip, iş yerini tekrar açmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Evlerinde iki kız kardeş olduklarını anlatan Maysan, "Ailem kardeşimi bana emanet etti. En ufak bir şey olduğunda, yanına koşacak olan kişi benim. Aramızda bir yaş var ama ablalığı çok iyi tattırıyor bana. Ben ikinci sınıftayım, kardeşim birinci sınıfta. Onun eli daha yatkın ve bölümü daha çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Hayallerinden bahseden Maysan, tasarladıkları ürünlerin babaları tarafından üretilmesini istediklerini kaydetti.

"Baba mesleğini birlikte devam ettirmek istiyoruz"

Birinci sınıf öğrencisi Rabia Maysan ise ablasının ikinci sınıfta olmasının kendisine avantaj sağladığını dile getirerek, "Ablamın burada olması benim açımdan çok iyi oldu. Buraya alışma sürecim çok iyi geçti. Ablam bana çok destek oldu." diye konuştu.

Babalarının geçirdiği trafik kazası sonrasında fiziki olarak çalışmakta zorlandığını ve bu nedenle iş yerinin kapandığını ifade Meysan, "Baba mesleğini birlikte devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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