Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kampüsteki caminin önünde bir araya gelerek İsrail karşıtı sloganlar attı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Gümüşhane Üniversitesi Camisi'nden Sosyal Tesislere kadar yürüyüş yaparak Filistin'de yaşanan insanlık suçunu protesto etti. Açıklama yapan Nuri Can Çoban, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Mescid-i Aksa'da atılan her kurşunun tüm İslam dünyasına atıldığını belirtti.

03.05.2024 14:25
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

Akademisyenler, öğrenciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, cuma namazının ardından kampüsteki caminin önünde bir araya geldi.

İsrail karşıtı slogan atan grup, Gümüşhane Üniversitesi Camisi'nden Sosyal Tesislere kadar yürüyüş yaptı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Nuri Can Çoban, Filistin'de yaşanan insanlık suçunun her yerde protesto edildiğini söyledi.

Çoban, "Kudüs ve Mescid-i Aksa dünya haritasında çok küçük bir nokta gibi görünebilir ancak Kur'an-ı Kerim'in de belirttiği üzere çevresi mübarek kılınan o topraklar her Müslümanın gönlünde bütün dünyadan daha büyük bir öneme sahiptir." dedi.

Mescid-i Aksa'da, Gazze'de atılan her kurşunun tüm İslam dünyasına atıldığını ifade eden Çoban, "Orada ayağa batan bir diken, bütün Müslümanların kalbine saplanmış bir bıçak gibidir. Orada devrilen her taş, İslam coğrafyalarını şiddetle sarsan depremler gibidir." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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