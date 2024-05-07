Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

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Gümüşhane Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Üniversitedeki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıklarını Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Kampüsten direnişe bin selam", "Filistin elbet özgür olacak", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Her yer Filistin, her yer Gazze" ve "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Rektör binası önünde sona eren yürüyüşün ardından grup adına Arda Kılıçarslan Türkçe, Elif Aşçı ise İngilizce basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kılıçaraslan, 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt edilmeden 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının dünyanın farklı yerinde protesto edildiğini belirten Kılıçarslan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Kılıçarslan, Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren herkesin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Protesto yürüyüşüne AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel de katıldı.