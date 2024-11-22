Günaydın: Kılıçdaroğlu'nu Yalnız Bırakmayız

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere hiçbir Genel Başkanımızı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyu açıkça bilsin." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mersin'de yargılandığı davada talimatla ifade veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için geldiği Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Günaydın, Kılıçdaroğlu'na, 2014'te Mersin'de yaptığı miting konuşması, 2016'da Edirne'de yaptığı miting konuşması ve TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle yaklaşık 10 yıl sonra dava açıldığını dile getirdi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen dava kapsamında Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması adına Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazıldığını belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu geldi ve burada bir saat boyunca bir konuşma yaptı. SEGBİS ile e-kayıt alındı. Yaklaşık bir saatlik bir ifadeydi tamamlanmasının ardından Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından toplanan çeşitli deliller mahkemeye sunuldu. Talimat mahkemesi hem bu ifadeyi hem de bu delilleri ana mahkemeye gönderecek ve dava Mersin'de görülecek."

Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir mesaj gelip gelmediği sorusu üzerine, "Bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere hiçbir genel başkanımızı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyu açıkça bilsin." dedi.???????