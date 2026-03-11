GÜNDEM / 11 Mart 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 11 Mart 2026

11.03.2026 09:15
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/18.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Rumeli Dernekleri ile iftar programına ve Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/19.12/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ve Sırbistan ortaklığıyla düzenlenecek "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar" başlıklı yan etkinliğe, Bakanlık ve TÜRKONFED arasında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesine yönelik işbirliği protokolü imza törenine, KADEM'in "Bağlanalım, Güçlenelim ve Büyüyelim IV: Kadın Emeğinin Tanınması ve Adalet İçin Paylaşılan Sorumluluk" iftar programına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Merkez Mahallesi Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekim törenine ve Emlak Katılım'ın 100'üncü Yıl İftar Sofrası programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/19.12) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı iftar programına katılacak.

(Ankara/18.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin İl Başkanlığına, esnafa ve Kaman Belediyesine ziyarette bulunacak, Kaman "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

(Kırşehir/16.00/16.30/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

İYİ Parti, TBMM Grup Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde basın açıklaması yapacak, sahur programına katılacak.

(Zonguldak/16.00/16.50/22.50/23.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü, Arjantin-Avustralya, Japonya-Macaristan ve Kanada-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk edecek Samsunspor, son idmanını Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak. Teknik direktör Thorsten Fink ve bir oyuncusu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/15.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez ve bir oyuncusu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(Samsun/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trendyol 1. Lig'in 30. haftasına, İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Hatay/13.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

6- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftası 6 maçla sürecek.

7- Nesine 3. Lig 2. Grup 17. hafta erteleme maçında 12 Bingölspor ile Cınegold Ağrı 1970 karşı karşıya gelecek.

(Bingöl/13.30)

8- BKT Avrupa Kupası 8'li Final turu maçında Türk Telekom, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

9- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/20.00)

10- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımını ağırlayacak.

(İzmir/20.15) (Fotoğraflı)

11- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın KS Developres, Zerenspor ise İtalya'nın A. Carraro Prosecco takımını konuk edecek, Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Ankara/20.00/Scandicci/21.00) (Fotoğraflı)

12- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, Romanya'nın CSO Voluntari takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

13- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına konuk olacak.

(Maaseik/22.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

