GÜNDEM / 19 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?"Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine" destek ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Makbule Küçükçalık İlkokulu açılış törenine, Maarifin Kalbinde Ramazan Programı'na, şehit ve gazi aileleriyle iftara katılacak.

(Erzurum/10.00/14.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile parti genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Aralık'a ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, şubat ayı tüketici güven endeksini ve 2024 yılı yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Üsküp/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası; SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor, İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK ve Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Adana/Van/13.30/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Hollanda'nın Orion Stars ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

