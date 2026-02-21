GÜNDEM / 21 Şubat 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 21 Şubat 2026

21.02.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programına katılacak.

(İstanbul/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Saadet Partisi Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Kocaeli/14.00/İstanbul/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Vizyon Toplantı ve Davet Salonu'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Balıkesir/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, iftar ve Ulu Cami'de çay sohbeti programlarında yer alacak.

(Bursa/15.30-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Mihalgazi Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/12.30/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor ve Boluspor-İstanbulspor maçları oynanacak.

(Iğdır/13.30/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. haftası 3, Beyaz Grup'un 27. haftası ise 2 maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta 12 maçla başlayacak.

5- Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final'de finalist ekiplerin başantrenör ve kaptanlarının katılacağı basın toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Kuzeyboru-Aras Kargo, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Zerenspor, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Göztepe-Bahçelievler Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/20.00/Aydın/15.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

8- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 2. haftasında Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçları yapılacak.

(Trabzon/14.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. haftasında Odunpazarı-Göztepe müsabakası oynanacak.

(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, İftar

