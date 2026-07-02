Anka Haber Ajansı 2 Temmuz Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 2 Temmuz Perşembe Gündemi

02.07.2026 09:00  Güncelleme: 10:11
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Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirmesi, Ayşe Tokyaz cinayeti davası, İBB'ye yönelik 414 sanıklı dava, CHP ve AK Parti'den basın toplantıları ile milli basketbol maçı gibi önemli gelişmeler bugün takip edilecek.

09.30 -

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

09.30 -

Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 -

TBMM'de "taciz" iddiasına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - 11.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 2 Temmuz Sivas Katliamı Anma Yürüyüşüne ve Anma Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİVAS)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı süreli yayın istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında basın toplantısı dÜzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

21.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile karşılaşacak. (ZENICA)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. (LOS ANGELES)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Basketbol, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 2 Temmuz Perşembe Gündemi - Son Dakika

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