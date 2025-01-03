Güneşin Sis Manzarası Kırıkkale'yi Sarmaladı - Son Dakika
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Güneşin Sis Manzarası Kırıkkale'yi Sarmaladı

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Kırıkkale'de sis denizinin üstündeki güneş, görsel şölen yaratırken ulaşımda zorluklar yaşandı.

03.01.2025 01:49
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Güneşin "sis denizi" üzerindeki parıltısı... Kırıkkale'deki kartpostallık manzara böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sis denizinin üzerinde yükselen güneş, adeta görsel bir şölen oluşturdu. Ancak karayollarında görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis tabakası, güneş ile birleşerek bir doğa şölenine dönüştü. Sis denizi üzerinde yükselen güneş, beyaz örtüyle bütünleşerek seyrine doyulmaz bir atmosfer sundu. Yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla kaydedilen bu görüntüler, şehri sisle kaplayan manzarayı gözler önüne serdi.

Günün ilerleyen saatlerinde de yoğunlaşan sis, 43 ilin geçiş güzergahındaki karayolu ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun karayollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, muhtemel kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farlarını yakarak trafikte ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzlukların yaşanmaması için önlem aldı. Meteoroloji verilerine göre, sisin gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güneşin Sis Manzarası Kırıkkale'yi Sarmaladı - Son Dakika

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