Güney Afrika, BMGK'nin Gazze Şeridi'nde acil ateşkes talebini memnuniyetle karşıladı

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Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika, BMGK'nin 25 Mart 2024'te kabul ettiği ve kutsal ramazan ayı için Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talep eden 2728 (2024) sayılı kararını memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese yol açması gerektiği kaydedilerek, tarafları bağlayan kararlara uyulmasını sağlamanın artık BMGK'nin sorumluğunda olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin tamamında insani yardım akışının genişletilmesine ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, tarafların BMGK'nin kararına uymasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.