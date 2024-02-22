Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde Başyargıç Hlophe görevden alındı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde parlamento, Western Cape Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Hlophe'nin, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davasına ilişkin görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alınmasına karar verdi.

Güney Afrika Ulusal Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Zuma lehine Anayasa Mahkemesi yargıçlarını etkilemeye çalışmak suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanan Başyargıç Hlophe'nin görevden alınması talebini 305'e karşı 27 oyla kabul etti.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak da dahil olmak üzere parlamentodaki 14 siyasi partiden 10'u tarafından desteklenen bu kararla, Hlophe "ülke demokrasi tarihinde görevden alınan ilk yargıç" olacak.

Güney Afrika anayasasına göre, bir yargıç ancak ehliyetsizlik, ağır yetersizlik veya görevi ağır şekilde kötüye kullanma gerekçesiyle Adalet Hizmet Komisyonu'nun (JSC) onayı ve parlamentoda mutlak çoğunluğun kararıyla görevden alınabiliyor.

JSC'nin görevini ağır şekilde kötüye kullandığına hükmettiği Hlophe ise suçlamaları reddediyor.

Emekli yargıç, usulsüz davranıştan suçlu bulundu

Ulusal Meclis, emekli Nkola Motata'nın da 2007'de Gauteng Yüksek Mahkemesi yargıcı iken alkollü şekilde karıştığı bir trafik kazasına ilişkin usulsüz davranış sergilediğine hükmetti.

Olayın ardından emekliye ayrılan Motata da hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Hlophe ve Motata hakkındaki karar, imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya iletildi.

Ramaphosa'nın kararı imzalamasının ardından Hlophe ve Motata, yılda 50 bin doları aşan emekli maaşı dahil görevlerinin getirdiği her türlü sosyal haktan mahrum olacak.