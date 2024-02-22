Güney Afrika Cumhuriyeti'nde parlamento, Western Cape Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Hlophe'nin, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davasına ilişkin görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alınmasına karar verdi.
Güney Afrika Ulusal Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Zuma lehine Anayasa Mahkemesi yargıçlarını etkilemeye çalışmak suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanan Başyargıç Hlophe'nin görevden alınması talebini 305'e karşı 27 oyla kabul etti.
İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak da dahil olmak üzere parlamentodaki 14 siyasi partiden 10'u tarafından desteklenen bu kararla, Hlophe "ülke demokrasi tarihinde görevden alınan ilk yargıç" olacak.
Güney Afrika anayasasına göre, bir yargıç ancak ehliyetsizlik, ağır yetersizlik veya görevi ağır şekilde kötüye kullanma gerekçesiyle Adalet Hizmet Komisyonu'nun (JSC) onayı ve parlamentoda mutlak çoğunluğun kararıyla görevden alınabiliyor.
JSC'nin görevini ağır şekilde kötüye kullandığına hükmettiği Hlophe ise suçlamaları reddediyor.
Emekli yargıç, usulsüz davranıştan suçlu bulundu
Ulusal Meclis, emekli Nkola Motata'nın da 2007'de Gauteng Yüksek Mahkemesi yargıcı iken alkollü şekilde karıştığı bir trafik kazasına ilişkin usulsüz davranış sergilediğine hükmetti.
Olayın ardından emekliye ayrılan Motata da hakkındaki suçlamaları reddediyor.
Hlophe ve Motata hakkındaki karar, imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya iletildi.
Ramaphosa'nın kararı imzalamasının ardından Hlophe ve Motata, yılda 50 bin doları aşan emekli maaşı dahil görevlerinin getirdiği her türlü sosyal haktan mahrum olacak.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Başyargıç Hlophe görevden alındı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?