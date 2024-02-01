Güney Afrika\'da Kolera Salgınıyla Mücadele İçin Olağanüstü Zirve Düzenlenecek

Güncel

Güney Afrika Kalkınma Topluluğunca (SADC), üye ülkelerde hızla yayılan kolera salgınını ele almak için yarın olağanüstü zirve gerçekleştirilecek.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, yarın çevrim içi düzenlenecek zirveye, SADC Başkanı ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço başkanlık edecek.

SADC bölgesinde hızla artan kolera salgının durumunun ele alınacağı zirveye, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde birçok Afrika ülkesi lideri katılacak.

Olağanüstü zirvede kolera vaka raporları sunulacak, salgına hazırlık ve kolera ile mücadele konuları ele alınacak.

Kolera vakaları artmaya devam ediyor

Zambiya ve Zimbabve de dahil olmak üzere Güney Afrika'daki bazı ülkelerde kolera vakaları hızla artmaya devam ediyor. Kıtada, kolera salgını nedeniyle 1,700'den fazla kişi hayatını kaybederken, 56 binden fazla vaka rapor edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1,5 milyon kişiye ulaşmak için aşı kampanyası yürütüyor. DSÖ, şu ana kadar onayladığı 1,7 milyon oral kolera aşısından 1,4 milyon dozluk ilk partisini teslim etti.