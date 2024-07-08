Güney Afrika'da madencilik operasyonunda ölen askerlerin cesetleri bulundu

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JOHANNESBURG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Yasadışı madencilikle mücadele operasyonunda görevli dört Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF) askeri, ülkenin Kuzey Batı eyaletinde yer alan Orkney'de Cumartesi günü ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SANDF tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Orkney'de atıl durumdaki 3 numaralı maden kuyusunda 24 saatlik vardiyalarla görev yapan askerlerin Cumartesi sabahı güvenlik kulübesi olarak kullanılan bir konteynerde ölü bulundukları belirtildi.

İlk bulgular, askerlerin gece soğuktan korunmak amacıyla konteynerde yaktıkları ateşten çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

Polis, ölü bulunan askerlerin tüfeklerinin üzerlerinde olduğunu ve eşyalarının hala yanlarında olduğunu bildirdi.