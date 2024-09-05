Limpopo Eyaletinde Şistozomiyaz Salgını: 142 Öğrenci Etkilendi - Son Dakika
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Limpopo Eyaletinde Şistozomiyaz Salgını: 142 Öğrenci Etkilendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde, Tzaneen kasabasındaki Malwandla İlkokulu'nda 142 öğrencide şistozomiyaz hastalığı görüldü. Hastalık, idrar yolu ve bağırsakları etkileyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Eyalet sağlık departmanı, bölgedeki su kaynaklarını test etmek için çalışmalar başlattı.

05.09.2024 16:17
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde "şistozomiyaz" salgını görüldüğü bildirildi.

Limpopo eyalet hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Tzaneen kasabasındaki Malwandla İlkokulunda 142 öğrencide idrar yolu ve bağırsakları etkileyen şistozomiyaz hastalığı görüldü.

Öğrenciler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Eyalet hükümetinin sağlık departmanı, bölgedeki su kaynaklarını test etmek için çalışma başlattı.

Şistozomiyaz

Şistozoma bakterisinin neden olduğu bu hastalık özellikle idrar yolu ve bağırsakları etkiliyor.

Hastalık, çocukların büyümesini yavaşlatıp çeşitli öğrenme güçlüklerine yol açmasının yanı sıra tedavi edilmemesi durumunda çeşitli bağırsak, böbrek, karaciğer ve idrar yolu hastalıklarına açıyor.

Genellikle kirli su kaynaklarından bulaşan şistozomiyaz hastalığı çoğunlukla Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Limpopo Eyaletinde Şistozomiyaz Salgını: 142 Öğrenci Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Limpopo Eyaletinde Şistozomiyaz Salgını: 142 Öğrenci Etkilendi - Son Dakika
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