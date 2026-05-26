Güney Afrika Ebola İçin 5 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika Ebola İçin 5 Milyon Dolar Bağışladı

Güney Afrika Ebola İçin 5 Milyon Dolar Bağışladı
26.05.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınlarıyla mücadele için Afrika Hastalık Kontrol Merkezi'ne 5 milyon dolar katkıda bulundu.

JOHANNESBURG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınlarıyla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne 5 milyon ABD doları tutarında katkı sağlama taahhüdünde bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa pazartesi günü Afrika ülkelerinin sağlık bakanlarının katıldığı salgınla mücadeleye yönelik üst düzey toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle şu ana kadar 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ramaphosa, merkezin mevcut salgını 2014'teki Batı Afrika salgınından bu yana görülen en büyük ikinci salgın olarak nitelendirdiğini söyledi.

Afrika Birliği'nin Salgın Hastalıkların Önlenmesi, Hazırlık ve Müdahale Temsilcisi olarak görev yapan Ramaphosa, aşı ve ilaç adaylarının klinik deneylere taşınmasını teşvik etmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, Aşı İttifakı Çalışma Grupları ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu'nun da aralarında bulunduğu ortaklarla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ramaphosa, "Afrika tanı araçlarına, aşılara ve tedavilere adil erişim sağlanmadan ölümcül salgınlarla karşı karşıya kalmaya devam edemez. Bu nedenle, çalışmaları güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ramaphosa, sürecin hızlandırılması gerektiğinin altını çizerek ilgili tüm ortaklara ve üreticilere araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırma, genomik gözetimi güçlendirme, laboratuvar sistemlerini genişletme, güvenli ve etkili aşılar ile ilaçların adil şekilde dağıtımını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Afrika, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika Ebola İçin 5 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama
CHP’deki krizle ilgili Ömer Çelik’ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı
Rusya: Kiev’deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
10:28
Arafat’ta eller semaya yükseldi Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası
Arafat'ta eller semaya yükseldi! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan vakfe duası
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:39:44. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika Ebola İçin 5 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.