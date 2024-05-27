Güney Afrika Milletvekili: İsrail'in Filistin'deki saldırıları 76 yıldır devam ediyor - Son Dakika
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Güney Afrika Milletvekili: İsrail'in Filistin'deki saldırıları 76 yıldır devam ediyor

Güney Afrika Milletvekili: İsrail\'in Filistin\'deki saldırıları 76 yıldır devam ediyor

Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in Filistin'deki soykırım, etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların 1948'de yaşanan Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 76 yıldır devam ettiğini belirtti. Mandela, İsrail'in son dönemde 531'den fazla Filistinli köyü dağıttığını ve bu çatışmanın 7 Ekim 2023 sonrasına indirgenemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava ve alınan tedbir kararlarına da değinen Mandela, diğer ülkelerin de Filistin'i bir devlet olarak tanımaları çağrısında bulundu.

27.05.2024 11:18
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Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'deki soykırım, etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların 1948'de yaşanan Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 76 yıldır devam ettiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, bir panele konuşmacı olarak katıldığı Cenevre'de AA muhabirine Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 7 Ekim'de başlamadığını ve gerçekler konusunda açık olmak gerektiğini kaydeden Mandela, "(Filistin'de) Soykırım, etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, 1948 Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 76 yıldır devam ediyor." dedi.

Mandela, siyonist İsrail rejiminin son dönemde 531'den fazla Filistinli köyü dağıttığını belirterek, "Bu çatışmayı hiçbir zaman 7 Ekim 2023 sonrasına indirgemeyeceğiz. Bu propaganda ve yalanı sürdürmek isteyenler elimizdeki gerçeklerle karşılaşacak." diye konuştu.

2006-2023 arasında sadece Gazze'de 20'den fazla katliam yapıldığını söyleyen Mandela, işgal altındaki Batı Şeria'da da çok sayıda katliam olduğunu, insanların bu çatışmayı sanki 7 Ekim'de başlamış gibi konuşmak istemesini şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Mandela, şu anda yönetimde yer alan güçleri "kitlelerin sesi olmamakla" eleştirerek, "Dünya genelinki tüm büyük şehirlerde Filistin davasını desteklemek için ayaklanan insanları görüyoruz. Elektronik İntifada, sosyal medyayı kullanarak küresel toplumun çok uzaklarına erişmemizi ve Filistin halkına desteği harekete geçirmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine açtığı dava ve bu kapsamda alınan tedbir kararlarına değinen Mandela, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve hükümetini bu konuda takdir ettiklerini vurguladı.

Bu davanın ülkesi için tarihi başarı olduğunu belirten Mandela, Avrupa ve Batılı ülkelerin yanı sıra Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki tüm ülkelere de Güney Afrika örneğini takip etmeleri ve desteklemeleri yönünde küresel bir çağrı yaptı.

"İspanya ve diğer ülkelerin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacaklarını duyurmalarından mutluluk duyuyoruz"

Mandela, "İspanya ve diğer ülkelerin (Norveç ile İrlanda) artık Filistin'i bir devlet olarak tanıyacaklarını duyurmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha fazla ülkeye de aynı şeyi yapmaları çağrısında bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Güney Afrikalı siyasetçi Mandela, Cenevre Üniversitesinde konuşmacı olarak katıldığı bir panelde, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, tüm aktivistleri bu çağrıya destek olmaya davet etmişti.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Milletvekili: İsrail'in Filistin'deki saldırıları 76 yıldır devam ediyor - Son Dakika

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