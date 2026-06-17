Güney Kore, ABD'den Kuzey Kore için Barış Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Güney Kore, ABD'den Kuzey Kore için Barış Çağrısında Bulundu

17.06.2026 16:37
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Devlet Başkanı Lee, Trump'tan Kuzey Kore sorununun barışçıl çözümünde liderlik yapmasını istedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın, ABD'den Kuzey Kore sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesinde öncülük etmesini istediği bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre Lee, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Trump, görüşmede, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye Doğu Asya'da Güney ile Kuzey Kore arası ilişkilerdeki son durum hakkında bazı sorular yöneltti.

Lee, Orta Doğu çatışmasının sona erdirilmesi çabalarını örnek göstererek Trump'tan "Kuzey Kore sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi çabalarına öncülük etmesini" istedi.

Trump, Lee'nin bu talebine yanıt olarak, "Kore Yarımadası'yla ilgili meselelerin ilerletilmesinde gerekli rolü oynama konusunda güçlü bir irade sergilemek istediğini" bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, ABD'den Kuzey Kore için Barış Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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