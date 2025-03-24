Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nden Han Duck-soo'ya geri dönüş - Son Dakika
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Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nden Han Duck-soo'ya geri dönüş

Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han Duck-soo'nun azil kararını bozarak yetkilerini iade etti.

24.03.2025 16:10
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- Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nden Başbakan Han Duck-soo'nun görevden azline ret

Yetkileri iade edilen Han, geçici devlet başkanlığı görevine geri döndü

SEUL - Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Başbakan Han Duck-soo hakkında aldığı azil kararının haksız olduğuna hükmederek Han'a yetkilerini iade etti. Han böylece geçici devlet başkanlığı görevini yeniden devraldı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin ardından siyasi krizle karşı karşıya kalan Güney Kore'de flaş bir gelişme yaşandı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Başbakan Han Duck-soo hakkında aldığı azil kararını 7'ye karşı 1 oyla bozarak Han'a yetkilerini iade etti. Böylece Han, Yoon'un yetkilerinin askıya alınmasının ardından başbakan sıfatıyla üstlendiği geçici devlet başkanlığı görevini yeniden devraldı. Han, karar sonrasında yaptığı ilk açıklamada Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ederek "Önce acil konularla ilgileneceğim" dedi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Bugünkü karar, Ulusal Meclis'in azil sürecini istismar etmesinin kötü niyetli bir siyasi saldırı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" denildi. Açıklamada, "Han'ın geçici devlet başkanı olarak görevine dönmesinin, devlet işlerinin normalleşmesinin başlangıcı olmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçici devlet başkanı olmuştu

Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkileri, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından askıya alınmıştı. Güney Kore yasaları uyarınca, geçici devlet başkanlığı görevini Başbakan Han Duck-soo üstlenmişti. Ancak Han, Yoon'un sıkıyönetim kararı ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma öngören yasa tasarılarını veto etmesi nedeniyle muhalefetin eleştirilerinin hedefi olmuştu. Han, ayrıca muhalefetin aday gösterdiği anayasa mahkemesi yargıçlarını göreve atamayı reddetmesi nedeniyle tepki çekmişti.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Gelişmeler üzerine, ana muhalefette bulunan Demokratik Parti Han'ın görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. Önerge, genel kurul oturumunda yapılan oylamada 192'ye karşı 0 oyla kabul edilmişti. Güney Kore tarihinde ilk kez devlet başkanlığı görevini vekaleten yürüten bir ismin yetkileri askıya alınmıştı. Han, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in azil kararına saygı duyduğunu ancak Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararı vermesini bekleyeceğini söylemişti. Han'ın yetkilerinin askıya alınmasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok geçici devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nden Han Duck-soo'ya geri dönüş - Son Dakika

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