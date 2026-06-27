Güney Kore, Askeri Uçakları Takipte

Güney Kore, Çin ve Rusya'ya ait askeri uçakların, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğinin tespit edildiğini ve tedbir amacıyla askeri jetlerin sevk edildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KADIZ'da meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin ve Rusya'ya ait yaklaşık 10 askeri uçağın kısa süreliğine, ülkenin doğu ve güney sularındaki KADIZ'a girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savaş uçaklarının, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, askeri jetlerin tedbir amacıyla sevk edildiği aktarıldı.

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.