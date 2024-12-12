Güney Kore Ataşesi Gazilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Ataşesi Gazilerle Buluştu

Güney Kore Ataşesi Gazilerle Buluştu

Trabzon'da Güney Kore Savunma Ataşesi, gazilerle bir araya gelerek dostluk mesajı verdi.

12.12.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, gazilerle bir araya geldi.

Ataşelik ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığınca bir restoranda organize edilen yemeğe, Vali Aziz Yıldırım, Ataşe Sim Pyo Lee, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Yıldırım, Türkiye'nin her zaman din ve ırk ayrımı yapmadan mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihten gelen bu tutumunun günümüzde de devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların değişik vesilelerle mağduriyetlerini giderebilmek, hakkını savunabilmek için oralara gidiyor ya da elemanlarını gönderiyor. O zamanki devlet idarecilerimiz de Kore'ye asker göndermişler ve Kore'yi düşman işgalinden kurtarıp bugünkü seviyesine gelebilmesi için özgür olma yolunda kendilerini feda etmişler ya da gayret sarf etmişler. Bu çaba hiçbir zaman unutulmaz, Koreli dostlarımız da bunu hiçbir zaman unutmanmışlar zaten." dedi.

Yıldırım, Lee'nin Trabzon'da gazilerle bir araya gelmesinin de Türkiye'nin yaptıklarının hala unutulmadığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Kore'deki insanlara her zaman yakınlık duyduk. Hala daha bu yakınlığı artırarak devam ettiriyoruz. Güney Kore ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşliğini bundan sonra da güçlendirerek devam edecektir. Dostluğunun hiç ölçüsü yoktur." diye konuştu.

Ataşe Lee ise davete katılanlara teşekkür ederek, "Gazilerimizin Kore Savaşı'nda gösterdikleri fedakarlık ve yardımı asla unutmayacağız. Kore olarak kalbimizin her zaman dost ve kardeş ülke Türkiye ile beraber olduğunu belirtmek isterim. Bütün Kore gazilerine sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk da 1950'de Kore halkının bağımsızlığı için ABD'den sonra BM'nin çağrısı üzerine ilk asker gönderen ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Vali Yıldırım, Lee ve Yumuk, 92 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'a madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Etkinlik, Politika, Türkiye, trabzon, Güncel, Kültür, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Ataşesi Gazilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:41:36. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore Ataşesi Gazilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.