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Güney Kore BM Daimi Temsilcisi, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesini istedi - Son Dakika
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Güney Kore BM Daimi Temsilcisi, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesini istedi

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu. Hwang, BMGK'nın Filistin toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'de öldürülenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, hayatta kalanların ise çaresizlik içinde olduğunu belirtti. Hwang, tarafların tüm rehineleri serbest bırakması ve sürdürülebilir bir insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Güney Kore BM Daimi Temsilcisi, Gazze\'ye insani yardımların girişine izin verilmesini istedi
24.01.2024 - 00:57,
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Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Hwang, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin toplantısında konuşma yaptı.

Gazze'de öldürülenlerin yüzde 70'inin kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Hwang, "Hava saldırıları, yaklaşan kıtlık ve yerinden edilme tehlikesi altında her gün onların gözyaşlarını, korkularını, çığlıklarını ve korunma taleplerini görüyor ve duyuyoruz." dedi.

Hwang, hayatını kaybeden insan sayısına kolayca alışılabileceğine işaret ederek, Filistin halkının "uğruna çabaladığı her şeyin enkaz altında kaldığını" belirtti.

Gazze'de hayatta kalmayı başaranlar için ise koşulların, çaresizliğin de ötesinde olduğunu kaydeden Hwang, "Gazze nüfusunun yüzde 85'i ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Hastaneler ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) tesisleri sürekli saldırı altında. Sözde güvenli bölgelerde bile güvenli bir yer yok. İnsani yardım yeterli değil. Yetersiz miktardaki insani yardım bile sürekli olarak engellerle karşılaşmakta ve girişler engellenmektedir." şeklinde konuştu.

Hwang, tarafların tüm rehineleri serbest bırakması gerektiğini belirterek, "Gazze genelinde engellenen genişletilmiş ve sürdürülebilir insani yardım erişiminin bir an önce sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Bu itibarla, sürdürülebilir bir insani ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki BM çalışanlarının da güvende olmadığını dile getiren Hwang, "(İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen BM çalışanı sayısı) Bu rakam, son 12 yılda dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerinde ve terör olaylarında kaybedilen tüm BM personelinden daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinlilerin zorla tehciri kabul edilemez"

Hwang Joon-kook, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için samimi görüşmelerin başlayabileceğini ifade ederek "İsrail'in kalıcı güvenliği ancak hem İsraillilerin hem Filistinlilerin, uluslararası hukuka uygun ve BM kararlarıyla uyumlu, güvenli ve tanınmış sınırlar içerisinde, barış içerisinde yan yana yaşayabilmeleri halinde teminat altına alınabilir." dedi.

Bölgedeki tüm devlet dışı aktörlere de "provokatif" eylemlerini durdurmaları çağrısı yapan Hwang, Husiler tarafından seyrüsefer hak ve özgürlüklerini engelleyen her türlü eylemin de derhal ve koşulsuz olarak son bulması gerektiğini aktardı.

Hwang, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin de durdurulması gerektiğini belirterek, "Filistinlilerin zorla tehciri kabul edilemez." ifadesiyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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