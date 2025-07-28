Güney Kore, Cheongung-II Sistemi ile Hava Savunmasını Güçlendiriyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ülkenin hava savunma kabiliyetlerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak "Cheongung-I" hava savunma sistemini, seyir halindeki uçakların yanı sıra balistik füzeleri engelleme kapasitesine sahip "Cheongung-II" sistemine yükselttiklerini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Tedarik Programı Ajansından (DAPA) yapılan açıklamada, "Cheongung-II" füze savunma sisteminin, uçakları ve balistik füzeleri durdurabildiği belirtildi.

Geliştirilen üst sürümle Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ülkenin hava savunma kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Cheongung-II"nin önceki versiyona kıyasla maliyeti azaltmaya yardımcı olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, konuşlandırılmaya başlanan yeni sistemin 2027'ye kadar ordu genelinde tamamen faaliyete geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Seul yönetiminin ulusal savunma stratejisinin temel unsurlarından kabul edilen "Cheongung-II" sisteminin, seyir halindeki uçak ve balistik füzeleri aktif şekilde engelleyebildiği biliniyor.

Karadan havaya orta menzilli "Cheongung-II" füze savunma sistemi daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve Suudi Arabistan'a satılmıştı.