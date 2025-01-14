Güney Kore'de Devlet Konutuna Giriş İzni - Son Dakika
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Güney Kore'de Devlet Konutuna Giriş İzni

CIO, devlet başkanlığı konutuna polis ve müfettişlerin girmesine onay verdi. Sıkıyönetim geri alındı.

14.01.2025 16:18
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Güney Kore'de devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, CIO'dan yapılan açıklamada, daha önce mahkeme kararına rağmen polis ve müfettişlerin devlet konutuna girmesine izin vermeyen Başkent Savunma Komutanlığına bağlı askeri birlikten girişe izin verilmesi yönünde talepte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, CIO, polis ve Savunma Bakanlığı müfettişlerinin devlet başkanlığı konutuna girişine onay verildiği duyuruldu.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş fakat resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Devlet Konutuna Giriş İzni - Son Dakika

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