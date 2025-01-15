Güney Kore'de Kendini Yakan Adamın Sırrı

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Güney Kore'de kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'un ifadesinin alınması için götürüldüğü Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) önünde kendini yaktı.

Güney Kore yerel medyasında yer alan haberlerde, yerel saatle 20.05'te 60 yaşlarında bir erkeğin, CIO yakınlarındaki yeşillik alanda kendini ateşe verdiği belirtildi.

Söz konusu kişinin, kendini ateşe verdiği sırada tek olduğu ve olayı gören bir polis memurunun alevlere müdahale ettiği aktarıldı.

Kimliği açıklanamayan kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Yoon, bugün gözaltına alınmasının ardından ifadesinin alınması için CIO'ya götürülmüştü.

Sıkıyönetim teklifiyle ilgili sorgulamanın tamamlanmasının ardından Yoon, gözaltı merkezine nakledilmişti.