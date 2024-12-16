Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azil Süreci Başladı

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(ANKARA) - Güney Kore Anayasa Mahkemesi, "aldığı sıkıyönetim kararıyla Anayasa'yı ihlal ettiği" gerekçesiyle azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına ilişkin süreci başlattı. Ön duruşmanın 27 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "3 Aralık'ta aldığı sıkıyönetim kararıyla Anayasa'yı ihlal ettiği" gerekçesiyle Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile görevden uzaklaştırıldı. Azil kararının Anayasa Mahkesine taşınmasının ardından, mahkemenin Yoon'u görevden alma ya da görevine iade etme konusunda karar vermek için altı aylık süresi başladı. Anayasa Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için yargılama sürecini başlattığını bildirdi.

Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirdikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyeden 6'sı azil kararını onaylarsa Devlet Başkanı Yoon görevden alınacak. Ancak üç yargıç kısa süre önce emekli olduğu ve henüz yerlerine yenileri atanmadığı için Yoon'un davasında yargılamanın devam edip edemeyeceği konusunda soru işaretleri vardı. Mahkeme Yoon'un davasını sadece altı yargıçla yürütebileceğini bildirirken, 27 Aralık için ön duruşma tarihi belirledi.

Muhalefet partileri üç boş pozisyon için adaylarını belirledi. Atamaların onay oturumlarını gerçekleştirmek üzere özel bir parlamento komitesi oluşturuldu. Parlamentonun onayının ardından şu an başkan vekili olarak görev yapmakta olan Başbakan Han Duck-soo yargıçları resmen atayacak. Ulusal Meclis, pozisyonların doldurulması sürecini yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığını kaydetti.

Mahkemenin Yoon'un görevden alınmasını onaylaması halinde, ülkenin 60 gün içinde yeni başkanlık seçimlerine gitmesi gerekiyor. Bu süre zarfında Başbakan Han Duck-soo başkan vekili olarak görev yapıyor.

İktidar partisi lideri Han istifa etti

Ulusal Meclis'in Devlet Başkan Yoon Suk Yeol'u azletme kararını onaylamasını ardından Yoon'un Halkın Gücü Partisi (PPP) Yüksek Konseyi'nin beş seçilmiş üyesi istifa etme kararı aldıklarını açıklamıştı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon yaptığı açıklamada, "Halkın Gücü Partisi'nin lideri olarak istifa ediyorum. Partinin Yüksek Konseyi'nin çökmesi nedeniyle parti başkanı olarak görevlerimi yerine getirmem imkansız hale geldi" dedi.