Güney Kore Devlet Başkanı Koreler Arası Anlaşma\'nın Askıya Alınmasını Talep Etti

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın askıya alınmasını talep eden önergeyi onayladı.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore ile yaşanan çöp gerginliğine ilişkin düzenlenen kabine toplantısının ardından Devlet Başkanı Yoon, Koreler Arası Anlaşma'nın askıya alınmasını talep eden önergeyi imzaladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısında konuşan Başbakan Han Duck-soo, "Kuzey Kore'nin sürekli provokasyonları sadece halkımızın hayatını ve güvenliğini büyük ölçüde tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kore Yarımadası'ndaki barışı da ciddi şekilde baltalıyor." dedi.

Han, anlaşmanın askıya alınmasının ülke yasaları çerçevesinde meşru olduğunu belirterek, "(Anlaşmanın askıya alınması) 19 Eylül'de imzalanan askeri anlaşma uyarınca Askeri Sınır Çizgisi yakınlarında kısıtlanan tatbikatların yapılmasına olanak tanımakta ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı daha yeterli ve acil önlemler almamızı sağlamaktadır." dedi.

Başbakan Han ayrıca, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden tüm provokasyonları derhal durdurmaya ve Güney ile Kuzey arasında ortak refaha giden yolda ilerlemeye çağırdı.

"Bu önlem, 2018 anlaşmasıyla kısıtlanan ordumuzun tüm askeri faaliyetlerini normale döndürüyor"

Savunma Bakan Yardımcısı Cho Chang-rae, basına yaptığı açıklamada, Koreler Arası Anlaşma'nın askıya alınmasının onaylanmasıyla 5 yıldan uzun süre sonra ilk kez Askeri Sınır Çizgisi ve kuzeybatı sınır adaları yakınlarındaki tüm askeri faaliyetlere yeniden başlanacağını bildirdi.

Cho, "Bu önlem, 2018 anlaşmasıyla kısıtlanan ordumuzun tüm askeri faaliyetlerini normale döndürüyor" diyerek, Güney Kore halkının güvenliğini korumak için "mümkün olan tüm önlemleri" alma sözü verdi.

Bu karardaki tüm sorumluluğun Kuzey Kore'ye ait olduğunu vurgulayan Cho, "Eğer Kuzey yeni provokasyonlara kalkışırsa, ordumuz sağlam bir Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu temelinde sert bir şekilde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, anlaşmanın askıya alınmasıyla Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye yönelik Pyonyang yönetiminin insan hakları ihlallerine yönelik eleştirileri ve K-Pop şarkılarını içeren "hoparlörlü propaganda" yayınlarına yeniden başlayabileceği belirtildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla basına açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore ile 2018 yılında imzalanan gerilimi azaltma anlaşmasını askıya alma kararını açıklamadan önce ABD, Çin, Japonya ve Rusya'yı bilgilendirdiklerini söyledi.

İki ülke arasında "çöp balonu" gerginliği

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde "çöp" bulunan yaklaşık 1000 balon yollamıştı.

Kuzey Kore en son dün çöp balonu gönderimini geçici olarak durduracağını açıklamıştı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, dün, kendi tarafında bağlayıcılığı devam eden Koreler Arası Anlaşma'yı askıya alacağını bildirmişti.

Güney Kore anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almıştı

Kuzey Kore, 2023'te de Güney Kore'ye 3 kez askeri casus uydu ve roket fırlatma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım 2023'te, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de 23 Kasım 2023'te söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.