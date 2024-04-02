YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin füze fırlatması toplumu sarsmak için - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin füze fırlatması toplumu sarsmak için

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne füze fırlatmasının amacının, parlamento seçimleri öncesinde Güney Kore toplumunu sarsmak olduğunu belirtti. Yoon, Kuzey Kore'nin füze fırlatmalarıyla toplumda karmaşıklık yaratmayı hedeflediğini ifade etti ve ilave kışkırtmalara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

02.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının arkasındaki amacın, parlamento seçimleri öncesinde Güney Kore toplumunu "sarsmak" olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, başkent Seul'ün güneyinde bulunan Sejong kentinde düzenlenen kabine toplantısında, Pyongyang'ın fırlattığı orta menzilli füzeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin seçimler öncesinde fırlattığı füzeyle toplum genelinde "karmaşıklık" yaratmayı amaçladığını savunan Yoon, "Kuzey Kore, füze ve diğer askeri kışkırtmalarını sürdürürken, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yoon, ayrıca "Pyongyang'ın ilave kışkırtmalarına" karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin Nükleer İşlerinden Sorumlu Genel Direktörü Lee Jun-il'in, Amerikalı ve Japon mevkidaşları Jung Pak ve Hamamoto Yukiya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, üç ülkenin yetkililerinin, Pyongyang'ın son balistik füze fırlatmasını kınadığı ifade edildi.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtilmişti.

Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin, Japon Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 100 kilometre irtifaya ulaşabildiğini ve havada azami 650 kilometre katederek Japon ulusal münhasır bölgesinin dışına düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Japon Denizi, Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Japon, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin füze fırlatması toplumu sarsmak için - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında JL Bourg ile karşılaşacak
    12:34 Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında JL Bourg ile karşılaşacak

    Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü maçını kazanan taraf finale yükselecek. Yarın Ekinox Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

  • İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İftar Programında Konuştu
    12:33 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İftar Programında Konuştu

    İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mobil aşevi programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Hürriyet, İzmitlilere teşekkür ederek, asla şımarık ve kibirli davranmayacaklarını belirtti.

  • Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
    12:32 Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

  • Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor
    12:32 Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor

    Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

  • Afyonkarahisar'da Otomobil Su Kanalına Düştü, 1 Yaralı
    12:29 Afyonkarahisar'da Otomobil Su Kanalına Düştü, 1 Yaralı

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Adana'da Jandarma Ekipleri Kadınlara Destek Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Yaptı
    12:29 Adana'da Jandarma Ekipleri Kadınlara Destek Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

    Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik destek uygulamaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaparak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 10 eğitim çalışması düzenledi. Ekipler, 4 bin 326 kişiyi bilgilendirirken, kadınların cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yüklemesine de yardımcı oldu. Ayrıca, otoyollarda yapılan uygulamalarda da KADES'i anlatan broşürler dağıtıldı.


11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:59 Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:31 Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
10:26 Avrupa’nın ortasında ilkokula silahlı saldırı 3 yaralı Avrupa'nın ortasında ilkokula silahlı saldırı! 3 yaralı
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 12:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin füze fırlatması toplumu sarsmak için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement