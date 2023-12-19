Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore\'nin provokasyonları daha büyük acı getirecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasıyla ilgili "Kuzey'in, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, kabine toplantısında, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına değindi.

Kuzey'in "provokasyonlarının yalnızca daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" belirten Yoon, ABD ile bu konudaki işbirlikleri hakkında konuştu.

Yoon, "Güney Kore ve ABD arasında nükleer temelli güçlü bir ittifak gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan, Kuzey'in füze uyarı verilerini eş zamanlı paylaşma sistemi

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, ABD ve Japonya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerine ilişkin uyarı verilerini eş zamanlı olarak paylaşacağı sistemin başlatıldığı bildirildi.

Üç ülkenin, Kasım 2022'de kurulması konusunda mutabık kaldığı eş zamanlı veri paylaşım sistemiyle "Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeleri tespit etme ve değerlendirme, güvenliği sağlama ve bu alanda gelişmeyi" amaçladığı aktarıldı.

Kuzey Kore, kıtalar arası balistik füze fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığını duyurmuş, Japonya Savunma Bakanlığı da dün, Kuzey'in Japon Denizi yönüne yerel saatle 08.24'te kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.