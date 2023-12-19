 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin provokasyonları daha büyük acı getirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin provokasyonları daha büyük acı getirecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlatmasıyla ilgili olarak, Kuzey'in provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını söyledi. Ayrıca Güney Kore, ABD ve Japonya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerine ilişkin uyarı verilerini eş zamanlı olarak paylaşacağı bir sistem başlattı.

Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore\'nin provokasyonları daha büyük acı getirecek
19.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasıyla ilgili "Kuzey'in, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, kabine toplantısında, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına değindi.

Kuzey'in "provokasyonlarının yalnızca daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" belirten Yoon, ABD ile bu konudaki işbirlikleri hakkında konuştu.

Yoon, "Güney Kore ve ABD arasında nükleer temelli güçlü bir ittifak gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan, Kuzey'in füze uyarı verilerini eş zamanlı paylaşma sistemi

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, ABD ve Japonya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerine ilişkin uyarı verilerini eş zamanlı olarak paylaşacağı sistemin başlatıldığı bildirildi.

Üç ülkenin, Kasım 2022'de kurulması konusunda mutabık kaldığı eş zamanlı veri paylaşım sistemiyle "Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeleri tespit etme ve değerlendirme, güvenliği sağlama ve bu alanda gelişmeyi" amaçladığı aktarıldı.

Kuzey Kore, kıtalar arası balistik füze fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığını duyurmuş, Japonya Savunma Bakanlığı da dün, Kuzey'in Japon Denizi yönüne yerel saatle 08.24'te kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin provokasyonları daha büyük acı getirecek - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44
Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor

Son Dakika
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:28:59. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin provokasyonları daha büyük acı getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement