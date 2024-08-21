Güney Kore Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye İşgal Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye İşgal Uyarısı Yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, herhangi bir işgal girişiminin 'Kuzey Kore yönetiminin sonunu getireceği' uyarısında bulundu. Yoon, Kuzey Kore'nin provokasyonlara başvurabileceğini belirterek, askeri kapasitelerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

21.08.2024 15:48
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, herhangi bir işgal girişiminin "Kuzey Kore yönetiminin sonunu getireceği" uyarısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, ABD ile Güney Kore arasında 29 Ağustos'ta sona erecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatını izleyen Yoon, Pyongyang yönetiminin faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Yoon, Kuzey Kore'nin "her an her türlü provokasyona başvurabileceğini" ifade ederek, Kuzey'e karşı askeri kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Yoon, "Herhangi bir işgale yol açacak her türlü girişimin Kuzey'in sonunu getireceğini birleşmeye karşı çıkan Kuzey Kore yönetimine açıkça belli etmemiz gerekiyor." dedi.

Güney Kore ile ABD, ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla 18 Ağustos'ta "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına başlamıştı.

Kuzey Kore de tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA

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