Güney Kore Dışişleri Bakanı, G20 Ülkelerine Kuzey Kore'ye Karşı Aktif Rol Alma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Güney Kore Dışişleri Bakanı, G20 Ülkelerine Kuzey Kore'ye Karşı Aktif Rol Alma Çağrısı Yaptı

Güney Kore Dışişleri Bakanı, G20 Ülkelerine Kuzey Kore\'ye Karşı Aktif Rol Alma Çağrısı Yaptı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, G20 ülkelerine Kuzey Kore'nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı aktif rol alma çağrısında bulundu. Cho, Rusya ile artan askeri işbirliği ve BMGK kararlarını ihlal eden faaliyetlere yanıt vermek için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, G20 ülkelerini jeopolitik çatışmanın ötesine bakmaya ve iklim değişikliği ile dijital dönüşüm gibi konularda işbirliği yapmaya çağırdı.

23.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20 ülkelerine, Kuzey Kore'nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı aktif rol alma çağrısında bulundu.

Yonhap'ın Bakanlık açıklamasına dayandırılan haberine göre, Cho, çağrısını 21 ve 22 Şubat'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptı.

Cho, Kuzey Kore ile Rusya arasında artan askeri işbirliğinin yanı sıra Pyongyang'ın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden" askeri faaliyetlerine yanıt vermek için ortak çaba gösterilmesi ve aktif rol alınması çağrısında bulundu.

Bakan Cho, Rusya ile savaşın ciddi etkilediği Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına destek olma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini yineledi.

G20 ülkelerini jeopolitik çatışmanın ötesine de bakmaya çağıran Cho, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi konularda da işbirliği gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Dışişleri Bakanı, G20 Ülkelerine Kuzey Kore'ye Karşı Aktif Rol Alma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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