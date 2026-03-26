Güney Kore Ek Bütçe Tasarısını Sunacak
Güney Kore Ek Bütçe Tasarısını Sunacak

26.03.2026 12:16
Güney Kore, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın etkilerine karşı ek bütçe tasarısı hazırlıyor.

Güney Kore'de ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın ekonomik etkilerine karşı haftaya ek bütçe tasarısı sunulmasının planlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Planlama ve Bütçe Bakanı Park Hong-keun, hükümet yetkilileri ve iktidardaki Demokrat Parti (DP) milletvekillerinin Ulusal Meclisteki toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Park, DP ve hükümetin gelecek hafta ek bütçe tasarısı sunulması konusunda anlaştıklarını belirterek, yüksek petrol fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek ve yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adım atacaklarını duyurdu.

DP'nin Ulusal Meclisteki Grup Başkanı Han Byung-do da partisi ve hükümetin bütçe tasarısının incelenmesini hızlandıracağını ve sürecin gecikmesi için bir neden olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin (PPP) ek bütçenin incelenmesini nisan ayına ertelemeyi talep ettiği ancak tasarının salı günü Ulusal Meclise sunulmasının beklendiği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 12 Mart'ta, Orta Doğu'da artan istikrarsızlığın tüketiciler ve yatırımlar üzerindeki etkilerine dair endişesini dile getirerek, ek bütçenin "kaçınılmaz" olduğunu ve ek bütçe taslağının mümkün olan en kısa sürede hazırlanması talimatını verdiğini söylemişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Güney Kore, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

