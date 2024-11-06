Güney Kore Hava Savunma Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika
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Güney Kore Hava Savunma Tatbikatı Düzenledi

Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen füze tehditlerine karşı hava savunma tatbikatı yaptı.

06.11.2024 14:49
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Güney Kore, Kuzey'den "artan füze tehditlerine" karşı hava savunma tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ülkenin kuzeyindeki bir sahil bölgesinde, Patriot hava savunma sistemi ve "Cheongung-II" füze savunma sistemi kullanılarak tatbikat düzenlendiğini açıkladı.

JCS'den yapılan açıklamada, hava savunma tatbikatının "ordunun kabiliyetlerini, duruşunu ve artan Kuzey Kore füze tehditlerine anında ve ezici bir şekilde karşılık verme konusundaki kesin kararlılığını göstermek amacıyla" yapıldığı belirtildi.

Tatbikatta, Patriot hava savunma sistemi ve "Cheongung-II" füze savunma sistemlerinin "füze saldırısı senaryosu altında simüle edilmiş hedefleri engellemek üzere" kullanıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalar arası balistik füze, bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip.

ABD, Güney Kore ve Japonya 3 Kasım'da Kuzey'in son eylemine yanıt olarak, ortak hava tatbikatı gerçekleştirmiş, tatbikatta uzun menzilli B-1B bombardıman uçakları kullanılmıştı.

Güney Kore dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını, füzelerin yaklaşık 400 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü bilgisini paylaşmıştı.

Japonya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise Kuzey'in en az 7 kısa menzilli füze attığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Hava Savunma Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika

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