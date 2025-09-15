Güney Kore, ICE Baskınını Araştıracak - Son Dakika
15.09.2025 11:04
Güney Kore, ABD'deki ICE baskınında gözaltına alınan vatandaşlarının hakkındaki ihlalleri inceleyecek.

Güney Kore, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin baskınında gözaltına alınan vatandaşlarının ülkeye dönmesinin ardından, süreçteki olası insan hakları ihlallerini araştıracak.

ABD'de ICE birimlerinin Hyundai-LG fabrikasına düzenlediği baskında gözaltına alınan 316 Güney Korelinin ülkeye dönmesinin ardından, ICE yetkililerinin tutumu ve gözaltı merkezinin hijyen durumu gibi meseleler Güney Kore'de tartışılıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, basın toplantısında, "Hükümetin herhangi bir insan hakları ihlali olup olmadığını belirlemek için firmalarla kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü biliyorum." dedi.

Kang, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının gözaltına alınan vatandaşlarıyla ilgili olarak ABD'den taleplerinin uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığını incelediğini kaydetti.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ertesi gün ülkelerine dönmüştü.

Kaynak: AA

