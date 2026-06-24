Güney Kore, Kuzey Koreli Askeri Gözaltına Aldı

Güney Kore, sınırı geçen bir Kuzey Kore askerinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yonhap ajansının haberine göre, sınırı geçen Kuzey Koreli bir asker gözaltına alındı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ordumuz, salı akşamı sınırın orta kesiminde bir Kuzey Koreli askeri yakaladı. İlgili makamlar detayları soruşturuyor." ifadeleri kullanıldı.
Konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.
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