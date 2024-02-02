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Güney Kore ve BAE Savunma Sanayinde İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika
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Güney Kore ve BAE Savunma Sanayinde İşbirliğini Artırıyor

Güney Kore ve BAE Savunma Sanayinde İşbirliğini Artırıyor

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir araya gelerek savunma sanayinde ikili işbirliğini artırma kararı aldı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülkenin 15 yıldır süregelen savunma işbirliğini 'özel stratejik işbirliğine' yükselttiğini açıkladı. Shin'in Arap Yarımadası seyahati kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'a gitmesi bekleniyor.

02.02.2024 18:57
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Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma sanayinde ikili işbirliğini artırma kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir araya geldi.

BAE'deki görüşmenin ardından Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülkenin 15 yıldır süregelen savunma işbirliğinin "özel stratejik işbirliğine" yükseltildiğini açıkladı.

Üç günlük Arap Yarımadası seyahati kapsamında Shin'in, Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve Katarlı mevkidaşı Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye ile görüşmek için Katar'a gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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