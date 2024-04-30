Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkisiyle Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da hava kalitesi düşerken, görüş mesafesi azaldı. Kentlerdeki tarihi mekanlar, araçlar ve evler tozla kaplandı. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının yarın da devam edeceğini belirtirken, yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, kronik akciğer ve alerjik hastalığı olanların dışarı çıkarken maske takmalarını öneriyor.

30.04.2024 12:57
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkili olduğu Diyarbakır'da hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. Toz taşınımı nedeniyle kentte puslu bir hava oluştu, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kentin tarihi mekanları da toz bulutları arasında kaldı.

Mardin'de de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

Kentte tarihi yapılar, araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Siirt'te de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Şırnak'ta ise merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Toz taşınımı sonucu Cudi ve Gabar Dağları neredeyse görünmez hale geldi, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Cizre ilçesinde bazı vatandaşlar, toz taşınımından etkilenmemek için maske taktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da görülen Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının yarın da etkisini sürdüreceğini belirtti.

Bölgede 2 Mayıs'ta yağış beklendiğini kaydeden yetkililer, "Yağışla birlikte toz taşımını etkisi sona erecek. Yağışın hafta sonuna kadar sürmesi tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının aslında dünyada olması gereken doğal olaylardan biri olduğunu söyledi.

Afrika ve Orta Asya'daki bazı çöllerden dolayı yılda tonlarca tozun bütün dünyaya salındığını ifade eden Şenyiğit, özellikle bu toz taşınımından Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.

Bölgenin de toz taşımının etkili olduğunu aktaran Şenyiğit, "İnsanların çok dikkatli olması lazım. Özellikle kronik akciğer, kronik ve alerjik hastalığı, nefes darlığı olanların bu dönemde mümkünse dışarı çıkmamaları gerekmektedir. Ama mutlaka çıkmaları gerekiyorsa maske ile çıkmalarında çok büyük fayda var. Bu hastaların şikayetlerinde artış olursa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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