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GÜNGÖREN'de çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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GÜNGÖREN'de çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNGÖREN'de bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede ve park halindeki bir araçta hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumanları gören bir kadın kendisini yangın merdivenine atarak itfaiyeyi aradı. Yangın merdiveninde mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.12.2023 - 10:27,
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GÜNGÖREN'de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kısa sürede söndürülen yangında, atölyede ve park halindeki bir araçta hasar oluştu.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin bodrum katından bulunan dijital baskı bölümünde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. En üst katta çalışan Nasima isimi kadın dumanları görünce kendisini yangın merdivenine attı ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangın merdiveninde mahsur kalan kadını merdivenle aşağı indirdi.

Olay yerindeki sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yangın ise yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülürken binada ve binanın önünde park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.

"DUMANI GÖRÜNCE BAĞIRDI"

Metin Ayten "Abla yukarıdan dumanı görünce bağırıp çağırmış. Yangın bodrum katta başlamış dumanlar üst kata çıkmış. Bir kişi vardı içeride, o erken gelip açıyordu atölyeyi" diye konuştu.

GÜNGÖREN\'de çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'de çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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