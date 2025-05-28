Güngören'de Gazetecilere Saldırı - Son Dakika
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Güngören'de Gazetecilere Saldırı

28.05.2025 16:39
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Güngören'deki patlama sonrası haber yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Güngören'de yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan ve patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin yarın Bakırköy Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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