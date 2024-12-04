Güngören'de Müziyenin Ölümüne Neden Olan Sanıklar Tekrar Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güngören'de Müziyenin Ölümüne Neden Olan Sanıklar Tekrar Mahkemeye Çıktı

Güngören\'de Müziyenin Ölümüne Neden Olan Sanıklar Tekrar Mahkemeye Çıktı

Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden olan sanıklar, Kasten öldürme suçlamasıyla duruşmaya çıktı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma 30 Ocak'a ertelendi.

04.12.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜNGÖREN'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden olan 2 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, eksik hususların giderilmesi için 30 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ile Ceyhun Tuzcu Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak salonda hazır bulundu. Duruşmada olay gününe ilişkin güvenlik kameraları izlendiği sırada maktulün annesi gözyaşlarına boğuldu.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık Ceyhun Tuzcu savunmasında, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Hayrettin Öztaşçı ise, "Çok pişmanım keşke böyle birşey olmasaydı, tahliyemi talep ediyorum. Kimsenin canına kast etme niyetim yoktu" dedi.

'YUMRUK ATTI; DİĞER ARKADAŞI KAFASINA TEKME ATTI'

Tanık olarak dinlenen Yasin Coşkun ise, "Olayın yaşandığı restoranda çalışıyorum. Hem sanıklar hem de maktul sabit müşterimizdi. Maktul sürekli alkollü şekilde geliyordu, genelde tek gelirdi ama daha önce sanki kız arkadaşıyla 1-2 kez geldi. Diğer çocuklar da normal siparişlerini veriyordu. Bu olayda sanıklardan biri masada uyuyordu. Diğer sanık karşı tarafta oturuyordu. Maktul de ayakta onların masasına yakın bir yerdeydi. Birşey konuşuyorlardı; ancak ne konuştuklarını bilmiyorum. Büyük ihtimalle siparişini almaya geldi. Diğer şahıs arkadan geldi. Yumruk attı ilk yumruğu yediğinde yere serildi. Diğer arkadaşı arkadan kafasına tekme attı. Ben yumruk sesini duydum. Olaydan sonra bizi müdür yukarı ekip odasına gönderdi. Ben masalarında değiştiklerini görmedim" dedi. Müşteki avukatı ise, maktulün yurtdışında olan ve olaya tanık olan kız arkadaşının ifadesinin alınmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 30 Ocak Perşembe gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedildi. Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak, yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtildi.İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Umut Emre, Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Müziyenin Ölümüne Neden Olan Sanıklar Tekrar Mahkemeye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: Güngören'de Müziyenin Ölümüne Neden Olan Sanıklar Tekrar Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.