Güngören ve Pendik'te Sürücülere Ceza

Güncel

Güngören ve Pendik'te, kurallara uymayan 4 sürücüye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 4-5 Ekim tarihlerinde Güngören ve Pendik ilçelerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 4 araç durduruldu.

Yapılan incelemelerde, araçlarda abartı egzoz bulunduğu, bir sürücünün de ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ehliyetsiz sürücü F.S.B. ile diğer araç sürücüleri M.Y.K, M.B.S. ve Y.S.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 51 bin 710 lira idari ceza uygulandı.