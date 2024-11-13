Günün Önemli Gelişmeleri ve Davalar - Son Dakika
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Günün Önemli Gelişmeleri ve Davalar

Bugün Türkiye'de çeşitli önemli olaylar gerçekleşecek. Meclis toplantıları, bütçe görüşmeleri ve önemli davaların duruşmaları ön plana çıkıyor.

13.11.2024 09:06  Güncelleme: 09:14
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09.30 - 10.30 - Gelecek-Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, ekim ayı konut satış istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.00 - İzmir'de 12 Temmuz'da yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması İzmir 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Çiğli Belediyesi ilk Kent Lokantası'nı, belediyenin eski binasında açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kasım ayı 2'inci birleşimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - Ankara'da üçü makinist dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazası davası, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (ANKARA)

19.00 - Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Romanya Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenleyecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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