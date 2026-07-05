Günün Önemli Olayları

10.00 - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tamamlanacak. (EDİRNE)
14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ŞIRNAK)15.00 -
EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)19.00 -
Siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri NATO'ya karşı Kadıköy Boğa'dan İskeleye yürüyüş düzenleyip açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
23.00 - FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ve Norveç karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
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