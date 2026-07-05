Günün Önemli Olayları

10.00 - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tamamlanacak. (EDİRNE)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ŞIRNAK)

23.00 - FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ve Norveç karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)

EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Kadıköy İskele'de açıklama yapacak.Siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri NATO'ya karşı Kadıköy Boğa'dan İskeleye yürüyüş düzenleyip açıklama yapacak.