Güran Ailesi'nden Yargılama Talebi - Son Dakika
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Güran Ailesi'nden Yargılama Talebi

Güran Ailesi\'nden Yargılama Talebi
07.06.2026 17:07
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Diyarbakır'da Güran ailesi, Narin Güran cinayeti davasında yeniden yargılama talep etti.

GÜRAN AİLESİ DİYARBAKIR'DA AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran (8) cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşen annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın akrabaları Dağkapı Meydanı'nda toplandı.

Aile üyeleri ellerinde dövizlerle yeniden yargılama talep etti. Yüksel Güran'ın annesi Remziye Çabaş, kızının torunu Narin Güran'ı öldürmediğini belirterek, "6 çocuk annesi Yüksel Güran, nasıl gelip kızını öldürecek. Kapınızı, camınızı kapatıp perdelerinizi de örtmüşsünüz" dedi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Narin Güran, Diyarbakır, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güran Ailesi'nden Yargılama Talebi - Son Dakika

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