Gurbetçiler Kapıkule'de Mutlu Karşılanıyor - Son Dakika
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Gurbetçiler Kapıkule'de Mutlu Karşılanıyor

20.07.2025 12:02
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Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda hızlı geçiş yapmanın ve güler yüzle karşılanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sıla yolundaki gurbetçiler sınır kapılarında beklemeden kısa sürede geçiş yapmanın ve güler yüzle karşılanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Yurda girişte çoğunlukla Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) çalışanları karşılıyor.

Gurbetçilere peronlarda işlemlerini yaptırdığı sırada YTB ekipleri tarafından kolonya, lokum ikram ediliyor, araçlardaki çocuklara ise dergi hediye ediliyor.

Beklemeden kısa sürede işlemleri tamamlanan gurbetçiler "hızlı geçiş" ve güler yüzlü karşılamadan memnuniyet duyarak memleketlerinin yolunu tutuyor.

"Gümrük memurlarımız özveriyle çalışıyor"

Almanya'nın Solingen kentinden Aksaray'a giden Şahin Çayır, AA muhabirine, gurbette bir yıl boyunca memleket hasreti çektiklerini söyledi.

Yolculuğun uzun ve yorucu geçtiğini belirten Çayır, sınır kapısında Türk bayrağı ve camiyi görünce gururlandıklarını ifade etti.

Çayır, gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeden kısa sürede geçiş yaptığına da değindi.

Gümrük memurlarının işlemlerini hızlı şekilde yaptığını belirten Çayır, "Gümrük memurlarımız özveriyle çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Sınır kapısında beklemediğim için çok mutluyum. Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Hırvatistan'da çok bekledik. Örneğin Bulgaristan'da bir belgeye mühür basacak, iki saat beklettiler." dedi.

"Ülkemize geldiğimiz için sevinç doluyuz"

Avusturya'nın Başkenti Viyana'dan Niğde'ye giden Cumali Koç da gurbetçilerin Kapıkule'de çok iyi karşılandığını anlattı.

Hem memurların hem de YTB ekiplerinin kendilerine çok iyi davrandığını ifade eden Koç, "Yolculuğumuz uzun ve yorucu geçiyor Bulgaristan tarafında çok bekledik. Kapıkule'de işlemlerimiz ise 10 dakikada tamamlandı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Almanya'dan Zonguldak'a giden Hasan Kaplan ise YTB'nin sınır kapısında çok güzel ve anlamlı bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Uzun yolculuğun verdiği yorgunluğun üzerine güler yüzle karşılandıklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Çok güzel, ellerine emeklerine sağlık. Uzun bir yolculuk ve yorgunluktan sonra böyle karşılanmak çok güzel. Ülkemize geldiğimiz için sevinç doluyuz bu karşılamadan sonra daha da sevincimiz arttı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş yıllara göre sınır kapısından geçişimiz de hızlı şekilde oluyor buda bizi memnun ediyor."

Avusturya'dan Konya'ya giden Şeref Karakuş ise her yıl tatili memleketinde geçirdiğini anlattı.

Yıllardır gurbette vatan hasreti çektiklerini ifade eden Karakuş, "Gurbetçi olmak zor bir duygu ama sınırdan geçince tüm yorgunluk geçiyor. YTB çalışanlarının karşılaması da bizleri çok mutlu etti, çok duygulandık mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Kapıkule'de Mutlu Karşılanıyor - Son Dakika

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